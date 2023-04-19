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Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют в районе Сокол

Евгений Силаев
Город
Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют в районе Сокол
Фото: ФКР Москвы
Москва, Ленинградский проспект, 65 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 65 на Ленинградском проспекте, построенный в 1935 году в неоклассическом стиле. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Использовать будем только современные отечественные составы, надежные и долговечные. Сейчас мастера уже приступили к замене инженерных систем, — сказал заместитель генерального директора фонда Владимир Кожиченков.

Работы по капитальному ремонту дома начнутся с расчистки и промывки плоскостей. После этого специалисты отремонтируют штукатурный слой, восстановят кирпичный слой и обработают места намокания антисептиками, а также укрепляющими составами.

Фасад бережно обработают и окрасят, сохраняя декоративные элементы. После этого краску нанесут на остальные стены.

Также специалисты отремонтируют балконы и козырьки, обновят входные группы и напольное покрытие. В завершение работ будет обустроен цоколь, а также будут установлены новые водосточные трубы.

В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.

Москва Капитальный ремонт Район Сокол
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