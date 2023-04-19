Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют в районе Сокол

Фото: ФКР Москвы

Москва, Ленинградский проспект, 65 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 65 на Ленинградском проспекте, построенный в 1935 году в неоклассическом стиле. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Использовать будем только современные отечественные составы, надежные и долговечные. Сейчас мастера уже приступили к замене инженерных систем, — сказал заместитель генерального директора фонда Владимир Кожиченков.

Работы по капитальному ремонту дома начнутся с расчистки и промывки плоскостей. После этого специалисты отремонтируют штукатурный слой, восстановят кирпичный слой и обработают места намокания антисептиками, а также укрепляющими составами.

Фасад бережно обработают и окрасят, сохраняя декоративные элементы. После этого краску нанесут на остальные стены.

Также специалисты отремонтируют балконы и козырьки, обновят входные группы и напольное покрытие. В завершение работ будет обустроен цоколь, а также будут установлены новые водосточные трубы.

В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.