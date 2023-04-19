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Дом на 156 квартир построят по реновации на Заречной улице

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 156 квартир построят по реновации на Заречной улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Западный административный округ, район Филёвский Парк Карта всех событий

В Филевском Парке по программе реновации возведут дом на 156 квартир. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На месте двух ветхих пятиэтажек в рамках программы реновации будет возведен современный дом на 156 квартир. Специалисты комитета выдали застройщику — Московскому фонду реновации жилой застройки разрешение на строительство здания общей площадью 15,3 тысячи квадратных метров, — сказал он.

В здании будет находиться 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры. Кроме того, специалисты установят корзины для кондиционеров, электрические плиты и остеклят лоджии. Также в новостройке появится подземный паркинг площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Входы в здание сделают на уровне земли, чтобы маломобильные граждане могли попасть в подъезд без посторонней помощи. На прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 253 квартиры построят в Царицыне. Там появятся 50 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 18 трехкомнатные квартиры.

Жилье Москва Реновация Район Филевский Парк
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