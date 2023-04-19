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Популярность услуги передачи показания счетчиков на mos.ru выросла почти в 200 раз

Лейла Алиева
Город
Популярность услуги передачи показания счетчиков на mos.ru выросла почти в 200 раз
Фото: Unsplash

Востребованность онлайн-сервиса по передаче показания счетчиков электроэнергии на mos.ru за 10 лет увеличилась в 180 раз. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

— Если в 2013 году москвичи воспользовались им 27,8 тысячи раз, то по итогам 2022 года — уже более пяти миллионов. Сервис позволяет горожанам не только передать показания счетчиков, но и оплатить счет или узнать о плановой поверке приборов учета. Все это можно сделать онлайн в удобное время и с любого устройства, — отметил он.

Для пользования онлайн-сервисом, необходимо в своем профиле указать адрес, лицевой счет и номер счетчика. Таким образом система автоматически найдет нужные данные, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью компьютера москвичи предпочитают не только передавать показания счетчиков, но и записываться в многофункциональные центры госуслуг, а также оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Самыми популярными разделами сайта являются главная страница, личный кабинет, функции поиска и каталог услуг.

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