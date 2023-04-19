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Приметы и советы

Пенсионерам разрешат списывать долги в упрощенном порядке

Никита Худяков
Экономика
Пенсионерам разрешат списывать долги в упрощенном порядке
Фото: Pixabay

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, расширяющую применение внесудебной процедуры личного банкротства. Воспользоваться упрощенными механизмами смогут пенсионеры. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

— Законопроект предусматривает целый ряд мер, которые позволят расширить применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц. В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощенном порядке получат социально незащищенные категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия, — сказал он.

Груздев отметил, что на данный момент пенсионеры не могут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. По его словам, взыскание в таком случае становится бессрочным. Глава правления АЮР добавил, что предлагаемые нормы предусматривают подачу заявления о признании банкротом во внесудебном порядке, если у человека единственным источником дохода является пенсия.

Отмечается, что с таким заявлением можно будет обратиться через год после того, как предъявят или выдадут исполнительный документ. Пенсионер сможет начать процедуру банкротства после подачи заявления в МФЦ, передает «Российская газета».

Внесудебное банкротство — простой способ избавиться от долгов, если их сумма невелика. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала адвокат Елена Пономарева. По ее словам, этот способ доступен тем, чья сумма долга находится в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей.

Пенсионеры Долги Банкротство
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