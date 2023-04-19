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Сергей Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций

Лейла Алиева
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Сергей Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций
Фото: Сайт Сергея Собянина

За четыре года реализации проекта пилотного тестирования инноваций разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение подобных продуктов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 апреля.

— Если продукт соответствует определенным строгим критериям, разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс, — пояснил глава города.

Среди таких проектов — виртуальная химическая лаборатория, тренажер для головного мозга и умная система экомониторинга. Помимо этого в Московском государственном университете спорта и туризма проходит испытание инновационное покрытие «Сноупласт», которое предполагает создание лыжных трасс даже летом.

Сергей Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций Фото: Сайт Сергея Собянина

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам Сергея Собянина, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза.

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