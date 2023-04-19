Сергей Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций
За четыре года реализации проекта пилотного тестирования инноваций разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение подобных продуктов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 апреля.
— Если продукт соответствует определенным строгим критериям, разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс, — пояснил глава города.
Среди таких проектов — виртуальная химическая лаборатория, тренажер для головного мозга и умная система экомониторинга. Помимо этого в Московском государственном университете спорта и туризма проходит испытание инновационное покрытие «Сноупласт», которое предполагает создание лыжных трасс даже летом.
Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам Сергея Собянина, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза.