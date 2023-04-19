Пропавшую после самоубийства матери четырехлетнюю девочку разыскивают в Балашихе

Фото: Pixabay

В Балашихе разыскивают четырехлетнюю девочку, которая исчезла после самоубийства матери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что жительница подмосковной Балашихи покончила с собой 18 апреля, у нее осталась четырехлетняя дочь. Однако после смерти матери ребенка так никто и не смог обнаружить.

При этом на камерах видно, как женщина с дочерью накануне случившегося заходили в подъезд вместе и ребенок больше не выходил из дома. Как рассказала сестра погибшей, та приехала с ребенком из Луганска к родственникам и страдала посттравматическим расстройством, пишет Shot.

Полиция уже осмотрела весь дом и квартиру. К поиску присоединились порядка 50 волонтеров Liza Alert, а рядом с домом дежурят местные жители. Кинологи с собаками проверили уже несколько домов, однако следов девочки так и не обнаружили.

По данным телеканала «360» 19 апреля планируется обследовать местную речку, а также изучить записи с видеорегистраторов машин, которые были припаркованы рядом с домом.

В конце марта полиция установила местонахождение 14-летней девочки, пропавшей в Амурской области 16 марта. Девочка жила в приемной семье, где находилось еще шесть детей. 16 марта она вышла из дома и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и подключили к поискам волонтеров.