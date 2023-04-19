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Врач Королева назвала запрещенные при весенней аллергии продукты

Никита Худяков
Общество
Врач Королева назвала запрещенные при весенней аллергии продукты
Фото: shutterstock

Людям, которые страдают от аллергии на пыльцу, следует отказаться от употребления апельсинов, шоколада и некоторых других продуктов, чтобы не усугублять самочувствие. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Есть немало овощей и фруктов, которые могут давать и усиливать аллергические проявления у человека. Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей, — сказала она.

По словам врача, вызывать аллергию или поддерживать реакцию в этот период может кофе, шоколад и алкоголь. Также на время цветения рекомендуется исключить картофель, орехи, арахис, молочную продукцию, мед, болгарский перец, морковь, морепродукты и куриные яйца.

Эксперт отметила, что продукты с высоким содержанием глютена поддержат аллергические реакции, поэтому рожь и пшеницу нужно убрать из рациона. Если аллергия на пыльцу березы, то необходимо отказаться от груши, сливы, черешни, киви, персиков и вишни, передает «Москва 24»

Уже с середины марта начался период цветения, который продлится вплоть до самой осени. В это время аллергикам следует особо бережно относиться к своему здоровью. Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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