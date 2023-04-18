Иммунолог Логина рассказала, как аллергикам пережить цветение

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Уже с середины марта начался период цветения, который продлится вплоть до самой осени. В это время аллергикам следует особо бережно относиться к своему здоровью. Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Как самостоятельно защититься от цветения

Собеседница «ВМ» объяснила, что лучше всего вообще избегать мест, где активно цветут растения, можно даже временно переехать. Однако если такой вариант невозможен, то следует избегать попадания пыльцы в организм:

носить закрывающую все тело одежду с длинными рукавами;

носить головные уборы, чтобы пыльца не попадала на волосы;

по возвращении домой сразу принимать душ и мыть голову;

проветривать помещение только в вечернее время;

дополнительно закрыть москитные сетки на окнах влажной тканью.

— Пыльца накапливается в волосах, особенно у женщин, стряхивается на подушку и там накапливается в большом количестве. Это вызывает обострение поллиноза уже не только вне помещения, но и в спальне, — объяснила иммунолог.

Опасная еда

Также Логина настоятельно рекомендует ни в коем случае не употреблять во время цветения определенные овощи и фрукты. Так, косточковые фрукты (яблоки, груши, персики и и другие), сырая морковь и орехи очень опасны при цветении березы.

Когда цветут злаки и луговые травы, аллергикам лучше ограничить в своем рационе хлебобулочные изделия и овсяную кашу.

На момент цветения сорных трав и полыни, которое длится вплоть до первого снега, есть риск возникновения перекрестной аллергии на все цитрусовые, томаты и кабачки с патиссонами. Страдающим от тяжелой аллергии также придется отказаться от подсолнечного масла и некоторых соусов — майонеза и горчицы.

Медицинская помощь

Однако при сезонной аллергии лучше всего обратиться за помощью к специалисту, предупредила собеседница «ВМ». Например, существует универсальный радикальный способ — аутолимфоцитотерапия. Сегодня этот метод является одним из лучших для борьбы с аллергией и для ее профилактики.

У человека берут немного крови и выделяют из нее лимфоциты — клетки его собственной иммунной системы. Затем лимфоциты вводят как обычную вакцину. Однако для достижения эффекта необходимо пройти курс такого лечения, подытожила Логина.