Что такое календарь цветения и зачем он нужен аллергикам

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Календарь цветения растений — это специальный график, в котором указаны примерные время и сроки отделения пыльцы деревьев, злаков, трав и грибов. Он помогает людям, страдающим от аллергии, подготовиться к опасному сезону, принять профилактические меры или вовсе заранее уехать в другой регион или страну. Какие растения вызывают аллергию, график их цветения и меры профилактики для аллергиков — в материале «Вечерней Москвы».

Какие растения вызывают аллергию

Поллиноз — это сезонное заболевание, которому подвержены люди, чувствительные к пыльце растений. Поэтому главные враги аллергиков — ветроопыляемые представители растительного мира. Их пыльца может переноситься на длинные дистанции, концентрироваться в воздухе и впоследствии попадать в дыхательные пути и слизистую аллергика, вызывая раздражение.

Организм страдающего поллинозом идентифицирует пыльцу как врага и запускает мощный иммунный ответ, однако при этом повреждает свои клетки и ткани. Обострение поллиноза наблюдается в весенние, летние месяцы и ранней осенью, пока держится теплая погода. Растения, которые опыляются насекомыми, в большинстве случаев не причиняют вреда аллергикам.

Как пользоваться календарем цветения

Люди с выраженной реакцией на пыльцу используют календарь пыления растений. Он представляет собой таблицу, в которой прописаны:

названия растений;

периоды цветения по месяцам;

интенсивность пыления, которая отмечена разными цветами;

районы, где растут потенциально опасные деревья, сорняки, цветы;

примерный процентный уровень содержания пыльцы определенного растения в заданном районе.

Обладая этими знаниями, аллергики могут заранее попытаться обезопасить себя. Избегать прогулок в той или иной местности, запастись антигистаминными препаратами, покинуть локацию цветения раздражителей. В самое активное время стоит поменьше выходить из дома, соблюдать максимальную предосторожность.

Актуальные сроки цветения в 2023 году

С марта по апрель — ольха, верба и лещина.

Май — период активного цветения лиственных деревьев: береза, осина, клен, дуб, ива, тополь.

С середины мая по середину июня цветут хвойные: сосны и ели.

С конца мая по конец июля начинают цвести культурные и дикорастущие представители злаковых растений: овсяница, мятлик, рожь, пырей.

Весь июнь цветет одуванчик.

С конца июня по начало июля — липа.

Весь июнь до середины июля — подорожник и гречишные растения.

С конца июля по октябрь — сорняки: полынь, лебеда, амброзия.

Меры предосторожности для страдающих поллинозом

Чтобы уменьшить контакт с аллергенами, нужно соблюдать следующие рекомендации: