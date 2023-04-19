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CNN: США предупредили Россию об американских ядерных технологиях на Запорожской АЭС

Лейла Алиева
В мире
CNN: США предупредили Россию об американских ядерных технологиях на Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Министерство энергетики США предупредило Россию о том, что на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) расположены американские ядерные технологии, которые находятся под контролем Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

Подлинность письма подтвердили в американском министерстве энергетики и отметили, что оно было отправлено еще 17 марта. Там уточнили, что неавторизованный доступ к технологиям и данным является нарушением законодательства США, передает CNN.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Он посетил ЗАЭС на прошлой неделе. Это был его второй визит на станцию и первое посещение данного объекта после учреждения постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на нем.

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС 29 марта. Всего туда приехали 11 человек, среди которых — сам Гросси, три инспектора для ротации и семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН.

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