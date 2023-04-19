Для владельцев животных на фестивале «Пасхальный дар» подготовили специальную программу

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

В рамках ежегодного фестиваля «Пасхальный дар» с 20 по 23 апреля на Цветном бульваре пройдет проект «Четвероногий друг». Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Во время мероприятий посетители смогут познакомиться с собаками и кошками из приютов, проконсультироваться со специалистами по зоопсихологии, посетить уроки с кинологом и отвести своих питомцев на бьюти-процедуры.

— На встречу с горожанами приедут более 130 кошек и собак. Посетители смогут познакомиться с животными и забрать совершенно бесплатно в свой дом. А для тех, кто пока не готов стать хозяином животного, будет возможность поддержать обитателей приютов, приобретая продукцию на благотворительном маркете, — рассказала Драгунова.

Занятия с кинологом будут проходить каждый день — с 12:00 до 19:00, а с 11:00 можно будет попасть в передвижную ветеринарную клинику, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на 20 площадках фестиваля «Пасхальный дар» подготовили кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд на печах-офирах и традиционных русских печах. Так, опытные повара раскроют секреты приготовления настоящего ароматного лагмана с овощами и мясом.