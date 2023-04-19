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На площадках «Пасхального дара» организовали кулинарные мастер-классы на офирах и печах

Лейла Алиева
Город
На площадках «Пасхального дара» организовали кулинарные мастер-классы на офирах и печах
Фото: Московские сезоны

На 20 площадках фестиваля «Пасхальный дар» подготовили кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд на печах–офирах и традиционных русских печах. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 21 апреля в 14:00 на улицах Перерва, Городецкая и Сухонская, на площади Славы в Кузьминках, на Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, а также на проезде Серебрякова и на бульварной зоне 16 микрорайона Крюково в ЗелАО опытные повара раскроют секреты приготовления настоящего ароматного лагмана с овощами и мясом.

Помимо этого 22 и 23 апреля в 12:00 на площадках фестиваля на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской, пересечении Соколово-Мещерской и Юровского москвичам расскажут, как жарить сочный шашлык из говядины.

На площадках «Пасхального дара» организовали кулинарные мастер-классы на офирах и печах Фото: Московские сезоны

Специальная программа ждет и тех, кто хочет узнать что-то новое о том, как приготовить блюда в традиционной русской печи. Они установлены на площадках «Пасхального дара», которые находятся на улицах Ключевая, Теплый стан и Святоозерская.

В Москве 14 апреля открылся фестиваль «Пасхальный дар». «Вечерняя Москва» выяснила, что организаторы традиционного весеннего мероприятия подготовили для москвичей в этом году.

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