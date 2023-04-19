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Пешеходное пространство и скейт-парк появятся возле станции метро «Физтех»

Евгений Жуков
Город
Пешеходное пространство и скейт-парк появятся возле станции метро «Физтех»
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территории возле станции метро «Физтех» на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом, — отметил представитель мэрии.

По его словам, здесь будет построена пешеходная зона, а также оборудован скейт-парк. Бирюков отметил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, специалисты организуют пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни сделают спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием.

В 2023 году, по словам Бирюкова, планируется провести работы по благоустройству парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы. Уточняется, что специалисты заменят покрытие дорожек, а также проведут реставрацию скульптурных композиций и восстановят фонтаны.

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