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Парк 40-летия ВЛКСМ в ЮЗАО Москвы планируют благоустроить в 2023 году

Полина Пашкина
Город
Парк 40-летия ВЛКСМ в ЮЗАО Москвы планируют благоустроить в 2023 году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, парк имени 40-летия ВЛКСМ Карта всех событий

В 2023 году планируется провести работы по благоустройству парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, что специалисты заменят покрытие дорожек, а также проведут реставрацию скульптурных композиций и восстановление фонтанов.

— Парк является частью объекта культурного наследия регионального значения «Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ». При разработке его концепции учитывали особый охранный статус территории. Сейчас парк не отвечает современным критериям комфорта, поэтому пришло время его обновить, — приводит слова Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

При благоустройстве специалисты Комплекса городского хозяйства столицы максимально сохранят исторический облик территории. Для этого применят архивные материалы, фотографии и чертежи.

В план работ также включили ремонт заезда и парковки возле Большого московского цирка, лестниц и подпорных стен. Для юных посетителей обустроят детскую площадку и скейт-парк.

На юго-западе Москвы в районе Ясенево в эксплуатацию сдали спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол», здание которого находится рядом с природно-историческим парком «Битцевский лес».

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