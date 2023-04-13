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Андрей Бочкарев: В Ясеневе сдан в эксплуатацию СОК «Спартак-Волейбол»

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: В Ясеневе сдан в эксплуатацию СОК «Спартак-Волейбол»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Новоясеневский проспект, вл3 Карта всех событий

На юго-западе Москвы в районе Ясенево в эксплуатацию сдали спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол». Здание находится рядом с природно-историческим парком «Битцевский лес». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь объекта составила 36 250 квадратных метров. Его архитектурный облик сформировали на основе стилистических приемов, которые гармонично сочетаются с главной достопримечательностью района Ясенево — Битцевским лесопарком.

— Новый спортивно-оздоровительный комплекс представляет собой двухэтажное здание. В нем разместили бассейны для взрослых и детей с раздевалками и саунами, тренажерные и спортивные залы различного назначения. Также в нем есть фитобар, кафе, медпункт, парикмахерская и административные помещения, — рассказал Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в комплексе создали современный фитнес-клуб, приобрести абонемент и заниматься в котором смогут все желающие. Кроме того, объект создает рабочие места, в том числе и для жителей района.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что с начала строительства комплекса прошло около 30 выездных проверок, в ходе которых оценивались качество возводимых конструкций и применяемых стройматериалов.

В столичном районе Строгино специалисты проведут капитальный ремонт спортивного комплекса «Янтарь».

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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