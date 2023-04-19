Ефимов: В марте число ипотечных сделок в Москве увеличилось на 17 процентов за месяц

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В марте на первичном и вторичном рынках столичной недвижимости зарегистрировали 11 464 договора ипотечного кредитования, что на 17,2 процента превышает февральские показатели. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в марте составил 25,5 миллиарда рублей — это 21,4 процента от общероссийского объема льготной ипотеки, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что с начала действия программы в Москве выдали кредитов на сумму более 840 миллиардов рублей. При этом по сравнению с мартом 2022 года количество сделок сократилось на 7,1 процента.

В первом квартале 2023 года в городе заключили 28 316 ипотечных договоров. Этот показатель на 10,2 процента уступил аналогичному периоду 2022 года, но на 6,7 процента превысил результаты первого квартала 2021 года.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что спрос на ипотечные программы по-прежнему сохраняется. Так, в 2023 году увеличилось количество зарегистрированных ипотек.

В первом квартале 2023 года москвичи приобрели 40 земельных участков для строительства частных жилых домов. Наибольшее число участков было приобретено в ТиНАО — 27. Еще семь участков — в ЮЗАО, два — в ВАО, а также по одному в СЗАО, СВАО, ЗАО и САО.