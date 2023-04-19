Наталья Сергунина: ВДНХ впервые проведет архитектурный конкурс «Золотой колос»
Начался прием заявок на конкурс «Золотой колос», посвященный развитию территории ВДНХ. Он проводится при поддержке Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и других организаций. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса, — рассказала она.
По словам Сергуниной, участникам нужно будет разработать проект комплексного обновления пяти въездных групп: «Север-1», «Север-2», «Север-3», Совхозного и Хованского въездов.
Принять участие могут архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства из России, Белоруссии и других стран СНГ в возрасте 18–30 лет, а также творческие коллективы. Каждая работа должна содержать альбом, концепцию, схемы движения транспорта и пешеходов, эскизы, 3D-модели всех пяти объектов.
Проекты принимаются до 30 июня. Эксперты оценят каждый из них по нескольким критериям. Итоги станут известны 28 июля на церемонии награждения в Доме культуры ВДНХ. Победитель получит премию в размере 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.
Специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Они восстанавливают терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамление из лепнины.