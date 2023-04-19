Наталья Сергунина: ВДНХ впервые проведет архитектурный конкурс «Золотой колос»

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Начался прием заявок на конкурс «Золотой колос», посвященный развитию территории ВДНХ. Он проводится при поддержке Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и других организаций. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса, — рассказала она.

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По словам Сергуниной, участникам нужно будет разработать проект комплексного обновления пяти въездных групп: «Север-1», «Север-2», «Север-3», Совхозного и Хованского въездов.

Принять участие могут архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства из России, Белоруссии и других стран СНГ в возрасте 18–30 лет, а также творческие коллективы. Каждая работа должна содержать альбом, концепцию, схемы движения транспорта и пешеходов, эскизы, 3D-модели всех пяти объектов.

Проекты принимаются до 30 июня. Эксперты оценят каждый из них по нескольким критериям. Итоги станут известны 28 июля на церемонии награждения в Доме культуры ВДНХ. Победитель получит премию в размере 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.

Специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Они восстанавливают терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамление из лепнины.