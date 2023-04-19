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СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девочки в Балашихе

Лейла Алиева
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девочки в Балашихе
Фото: СК РФ

После исчезновения трехлетнего ребенка в Балашихе возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли тело женщины, а ее трехлетняя дочь, которая была с матерью в квартире, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

— С участием криминалистов проведен осмотр квартиры, прилегающей территории к дому, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорки. Допрошены соседи и родственники. Выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — рассказала Врадий.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова отметила, что ведомство проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девочки в Балашихе Фото: СК по Московской области

Известно, что жительница подмосковной Балашихи покончила с собой. К поиску девочки присоединились порядка 50 волонтеров Liza Alert, рядом с домом дежурят местные жители.

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