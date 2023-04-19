Жевательная резинка стала самым резко подорожавшим товаром за год санкций

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Самым резко подорожавшим товаром за год санкций в России стала жевательная резинка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Прошедший год стал рекордным за последние десять лет по темпу увеличения стоимости жвачки. Так, цены выросли более чем на 22,3 процента — с 32 до 39 рублей. При этом данный товар рос в цене и ранее, но ежегодное подорожание составляло от одного до трех рублей, за исключением 2018 года.

Исполнительный директор одной кондитерской фабрики в Подмосковье Роман Шуваев пояснил, что скачок цен связан с западными санкциями, а именно подорожанием упаковок и ингредиентов, передает РБК.

Также в России растут цены на рыбную продукцию в основном импортного производства. Доктор экономических наук Леонид Холод в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что это связано не только с санкционной политикой, но и с логистическими и платежными сложностями.

У России, которая является морской державой, дефицита в морепродуктах возникнуть не может, подчеркнул Холод. Однако важно принимать в расчет природные факторы.