Экономист Холод рассказал, что будет с ценами на рыбу и икру в России

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В России растут цены на рыбную продукцию в основном импортного производства. Связано это не только с санкционной политикой, но и с логистическими и платежными сложностями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил доктор экономических наук Леонид Холод.

Рыба — товар природного происхождения, и ее наличие зависит в том числе от улова и популяции разных видов, отметил эксперт.

— У нас достаточно много импортной рыбы. Это скумбрия, тунец, лососевые, осьминог, большие креветки, — перечислил экономист. — Конечно, стоимость их высокая из-за логистических сложностей, процедуры оплаты и западных санкций.

Разумеется, у России, которая является морской державой, дефицита в морепродуктах возникнуть не может, подчеркнул Холод. Однако важно принимать в расчет и природные факторы.

— Нужно учитывать, что природа развивается сама по себе, и каждый год неодинаковый подход на нерест, — продолжил эксперт. — А ведь в России ловля производится именно на нерест. Кроме того, в открытом море вылов лососевых запретили.

В связи с этим и на Дальнем Востоке диких сортов лосося поймали меньше, что так или иначе повлияло на стоимость самой рыбы и на красную икру.

— Цены на икру пока будут оставаться на высоком уровне, потому что стоимость диких сортов рыбы растет и тянет за собой красную рыбу. Вот и получаем резкий скачок в этом продуктовом сегменте, — пояснил Холод.

По его мнению, рост цен вынудит многих отказаться от рыбы в пользу мяса птицы, которая вдвойне дешевле.

— Спрос на рыбную продукцию вновь возрастет, когда цены на нее упадут, — добавил экономист.

Предсказывать, как изменится стоимость на этот вид товаров далее, пока сложно, потому что ценовая политика зависит в том числе и от курса валют, заключил Холод.