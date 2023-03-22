Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Холод рассказал, что будет с ценами на рыбу и икру в России

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Экономист Холод рассказал, что будет с ценами на рыбу и икру в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России растут цены на рыбную продукцию в основном импортного производства. Связано это не только с санкционной политикой, но и с логистическими и платежными сложностями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил доктор экономических наук Леонид Холод.

Рыба — товар природного происхождения, и ее наличие зависит в том числе от улова и популяции разных видов, отметил эксперт.

— У нас достаточно много импортной рыбы. Это скумбрия, тунец, лососевые, осьминог, большие креветки, — перечислил экономист. — Конечно, стоимость их высокая из-за логистических сложностей, процедуры оплаты и западных санкций.

Разумеется, у России, которая является морской державой, дефицита в морепродуктах возникнуть не может, подчеркнул Холод. Однако важно принимать в расчет и природные факторы.

— Нужно учитывать, что природа развивается сама по себе, и каждый год неодинаковый подход на нерест, — продолжил эксперт. — А ведь в России ловля производится именно на нерест. Кроме того, в открытом море вылов лососевых запретили.

В связи с этим и на Дальнем Востоке диких сортов лосося поймали меньше, что так или иначе повлияло на стоимость самой рыбы и на красную икру.

— Цены на икру пока будут оставаться на высоком уровне, потому что стоимость диких сортов рыбы растет и тянет за собой красную рыбу. Вот и получаем резкий скачок в этом продуктовом сегменте, — пояснил Холод.

По его мнению, рост цен вынудит многих отказаться от рыбы в пользу мяса птицы, которая вдвойне дешевле.

— Спрос на рыбную продукцию вновь возрастет, когда цены на нее упадут, — добавил экономист.

Предсказывать, как изменится стоимость на этот вид товаров далее, пока сложно, потому что ценовая политика зависит в том числе и от курса валют, заключил Холод.

Цены Рыба Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте