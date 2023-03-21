Овощи, фрукты, мясо и крупы: что будет с ценами на продукты этой весной

Фото: Вечерняя Москва

В весенний период в РФ не ожидается резкого скачка цен на продукты. Их стоимость и без того на достаточно высоком уровне. При этом она может повышаться исключительно на товары, которые импортируются в Россию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил предприниматель и кандидат экономических наук Андрей Бунич.

Овощи и фрукты

По мнению эксперта, плодовые культуры в недалеком будущем ожидает понижение цен.

— Я не вижу никаких оснований повышать цены на овощи и фрукты. Во-первых, у этой категории есть сезонные ценовые скачки, которые приходятся на зимний период. Во-вторых, увеличивать стоимость на них в ближайшее время смысла никакого нет, так как вскоре огурцы и помидоры появятся у каждого дачника в огороде, — пояснил Бунич.

При этом он предположил, что уровень цен на плодовые культуры из года в год будет повышаться.

Мясо и рыба

Мясная продукция, которая ранее активно экспортировалась, сейчас тоже остается на прежних показателях и расти не будет, считает специалист.

— Сейчас производители мяса как раз рапортуют о том, что цены снизятся. Это связано с трудностями экспорта товара и снижением покупательской способности населения, — отметил Бунич.

Из всей мясной продукции, если выделять позиции — птица, свинина, баранина и т. д., подорожала лишь говядина, заметил экономист.

— Все дело в том, что она преимущественно импортируется в РФ из других стран, вот и цена скачет все время, — объяснил эксперт.

В целом, по словам специалиста, у россиян поменялись потребительские привычки — они чаще стали включать в рацион жирные и более бюджетные сорта мяса, а от продуктов премиального класса и рыбы постепенно отказываются.

— У россиян, в особенности в центральной части страны, не сложилось с культурой потребления рыбы. И многие предпочитают мясо свинины или птицы. Тем более, они куда выгоднее, чем морепродукты, которые сейчас и без того подорожали. Как следствие, люди покупают жирную, но дешевую продукцию, не тратясь на менее питательную и дорогую, как рыба, — считает Бунич.

Бакалея

Не должна вырасти в цене и бакалея — мука, сахар, гречка и другое, отметил экономист.

— Гречка, пшено, овсяные хлопья и иные категории, которые не зависят от внешних рынков и импортных удобрений, сохранят прежний ценовой уровень, и в осязаемом будущем он расти не будет. К тому же Россия уже не первый год занимает лидирующие позиции по урожаю пшеницы, — подчеркнул Бунич.

Однако при этом рис, по данным производителей, подорожает на 30 процентов.

— Все зависит еще и от урожайности. Кроме того, сам рисовый рынок очень специфический, — объяснил экономист.

Молочные продукты

Не грядет ценовых рекордов, как сказал Бунич, и на молочку.

— Стоимость молока будет двигаться с инфляцией, — заключил собеседник «ВМ».

В России в феврале этого года повысилась стоимость продуктов питания. Общий рост цен составил 0,87 процента. Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в стоимости 0,11 процента. Существенное влияние на динамику цен в феврале оказало подорожание овощей и фруктов. Например, стоимость репчатого лука выросла на 34,2 процента, а винограда — на 13,7 процента.