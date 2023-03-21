Почему в России подорожает рис и когда ситуация с ценами стабилизируется

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России не ожидается повышения цен на крупы, кроме риса, который подскочит в цене из-за проблем с урожаем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.

Накануне производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30 процентов. Одной из причин стали неблагоприятные условия для выращивания риса в Краснодарском крае. По данным СМИ, цены начнут повышаться с 27 марта, а само повышение составит от 8 до 19 процентов.

По словам собеседника «ВМ», процесс возделывания риса и его производство являются довольно сложными. Учитывая то обстоятельство, что на кубанских полях, где его выращивают, произошла авария, в предыдущий год урожайность этой крупы была крайне низкая, что, безусловно, отразится вскоре на стоимости.

— Кроме того, сам рисовый рынок очень специфический, — подчеркнул экономист. — Да и при выращивании его используется огромное множество химических обработок: без них рис будет очень долго созревать. А многие из этих удобрений и подкормок импортные. Как известно, с привозным зарубежным ассортиментом сейчас туго. Совокупность этих обстоятельств и спровоцировала рост цен, которые мы ощутим уже в конце марта.

Остальные крупы и их производные представители отечественной сельскохозяйственной сферы производят в прежних объемах, уточнил Бунич.

— Это гречка, пшено, овсяные хлопья и иные категории, которые не зависят от внешних рынков и импортных удобрений. К тому же Россия уже не первый год занимает лидирующие позиции по урожаю пшеницы. Это означает, что остальные категории круп сохранят прежний ценовой уровень и в осязаемом будущем он расти не будет. Обратная ситуация возможна лишь в случае низкого урожая, — заверил специалист.

Ситуация с ценами на рис, скорее всего, стабилизируется уже в следующем сезоне, когда все оборудование на территориях, где растет культура, будет восстановлено и завершатся уборочные работы, добавил Бунич.

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30 процентов из-за проблем с урожаем. Основной причиной роста стали неблагоприятные условия для выращивания риса в Краснодарском крае и авария, которая случилась весной прошлого года на гидроузле, нарушив тем самым водоснабжение посевных площадей.