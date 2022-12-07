«Отрицательный импульс»: экономист Холод оценил ситуацию с экспортом российской пшеницы

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Из-за проблем с логистикой и ценами на перевозки, а также конкуренции с другими государствами Россия испытывает проблемы с поставками пшеницы за границу. Однако эти трудности должны быть решены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Санкционные помехи

По словам собеседника «ВМ», в данный момент перевозкам российской пшеницы мешают санкции.

— Все перевозки из России на мировой рынок сейчас осложнены платежными и логистическими проблемами, связанными не с самой пшеницей, а с вторичными санкциями и т.д. по отношению к банкам и транспортным средствам. В мировой торговле зерном в основном используется морской транспорт (особенно в те страны, куда мы поставляем), — объяснил Холод.

Как отметил специалист, несмотря на шикарный урожай и большой экспортный потенциал, по прямым морским поставкам определенные проблемы есть. Они делают поставки дороже и российское зерно становится менее конкурентоспособным по отношению ко всем конкурентам.

Конкуренция с Украиной

Россия на мировом рынке конкурирует с Украиной, однако это не самый опасный конкурент, уточнил экономист.

— Не думаю, что конкуренция конкретно с Украиной является проблемой. Украина поставляет меньше пшеницы третьего класса, а больше кукурузы, в России — наоборот. На мировом рынке и без Украины хватает конкурентов, — считает Холод.

По словам эксперта, поставкам пшеницы по железной дороге в Центральную Азию мешает Казахстан. Тарифы на транзитные перевозки через эту страну отличаются от тарифов на внутренние перевозки, а прямая дорога в Азию лежит через Казахстан. Что касается нехватки вагонов для перевозки пшеницы, то эта проблема возникает ежегодно, подчеркнул Холод.

Большая статья дохода

Как отметил собеседник «ВМ», экспорт зерна является большой статьей доходов российского бюджета.

— Ранее вывоз зерна за рубеж был достаточно выгоден по отношению к внутренней торговле. Там имеет место налогообложение. Опосредованно на бюджет влияют доходы селян. Чем больше денег они получат, тем меньше будут просить о помощи. Чем меньше им помогают, тем больше экономия бюджета. Плюс доходы всей той инфраструктуры, которая в торговле участвует, — перечислил эксперт.

Несмотря на трудности, Россия должна экспортировать столько пшеницы, сколько запланировала, уверен специалист. При расчетном производстве за этот год 134–135 миллионов в амбарном весе Россия потребляет только 85–88 миллионов тонн ежегодно. Излишки нужно куда-то деть, потому что хранить столько зерна возможности нет.

Китай съест все

Экономист обратил внимание, что Азия может стать довольно важным для России зерновым рынком.

— Если освоить китайский маршрут, то Китай съест все. Но только им обходиться не нужно, потому что одна страна может показать козу. Несмотря на дружеские отношения, экономика — достаточно жестокая штука. Но если будет достигнута договоренность с Казахстаном, то транзитные перевозки будут возобновлены. Правда, казахи сами это зерно покупают и перепродают в другие страны. Этот объем довольно маргинальный, но, если мы договоримся с казахами, открывается более близкий путь в Центральную Азию и Китай. Раньше Украина туда поставляла зерно, но сейчас она вряд ли повезет зерно через Россию, — рассказал Холод.

Цены на продукты

При этом не стоит ждать, что перепроизводство пшеницы позволит снизить цены на связанные с ней продукты, уверен эксперт. Цена того же хлеба и макарон мало связана с пшеницей.

В случае перепроизводства может быть и обратное влияние на цены, уточнил Холод.

— Лишнее зерно будет «висеть» и над будущим годом. Селяне не получат доход, на который рассчитывали, чтобы провести весенние полевые работы, купить удобрения и т.д. В результате они смогут засеять меньше и будет отрицательный импульс для воспроизводства. Это означает, что цены могут вырасти, — заключил специалист.

Из-за ухудшения погоды на море, конкуренции с другими странами и других причин отмечаются задержки вывоза российской пшеницы за границу. Однако в декабре Россия может отгрузить рекордно большое количество пшеницы, сообщают СМИ.