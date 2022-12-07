«Отрицательный импульс»: экономист Холод оценил ситуацию с экспортом российской пшеницы

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Из-за проблем с логистикой и ценами на перевозки, а также конкуренции с другими государствами Россия испытывает проблемы с поставками пшеницы за границу. Однако эти трудности должны быть решены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук Леонид Холод.
По словам собеседника «ВМ», в данный момент перевозкам российской пшеницы мешают санкции.
— Все перевозки из России на мировой рынок сейчас осложнены платежными и логистическими проблемами, связанными не с самой пшеницей, а с вторичными санкциями и т.д. по отношению к банкам и транспортным средствам. В мировой торговле зерном в основном используется морской транспорт (особенно в те страны, куда мы поставляем), — объяснил Холод.
Как отметил специалист, несмотря на шикарный урожай и большой экспортный потенциал, по прямым морским поставкам определенные проблемы есть. Они делают поставки дороже и российское зерно становится менее конкурентоспособным по отношению ко всем конкурентам.
Россия на мировом рынке конкурирует с Украиной, однако это не самый опасный конкурент, уточнил экономист.
— Не думаю, что конкуренция конкретно с Украиной является проблемой. Украина поставляет меньше пшеницы третьего класса, а больше кукурузы, в России — наоборот. На мировом рынке и без Украины хватает конкурентов, — считает Холод.
По словам эксперта, поставкам пшеницы по железной дороге в Центральную Азию мешает Казахстан. Тарифы на транзитные перевозки через эту страну отличаются от тарифов на внутренние перевозки, а прямая дорога в Азию лежит через Казахстан. Что касается нехватки вагонов для перевозки пшеницы, то эта проблема возникает ежегодно, подчеркнул Холод.
Как отметил собеседник «ВМ», экспорт зерна является большой статьей доходов российского бюджета.
— Ранее вывоз зерна за рубеж был достаточно выгоден по отношению к внутренней торговле. Там имеет место налогообложение. Опосредованно на бюджет влияют доходы селян. Чем больше денег они получат, тем меньше будут просить о помощи. Чем меньше им помогают, тем больше экономия бюджета. Плюс доходы всей той инфраструктуры, которая в торговле участвует, — перечислил эксперт.
Несмотря на трудности, Россия должна экспортировать столько пшеницы, сколько запланировала, уверен специалист. При расчетном производстве за этот год 134–135 миллионов в амбарном весе Россия потребляет только 85–88 миллионов тонн ежегодно. Излишки нужно куда-то деть, потому что хранить столько зерна возможности нет.
Экономист обратил внимание, что Азия может стать довольно важным для России зерновым рынком.
— Если освоить китайский маршрут, то Китай съест все. Но только им обходиться не нужно, потому что одна страна может показать козу. Несмотря на дружеские отношения, экономика — достаточно жестокая штука. Но если будет достигнута договоренность с Казахстаном, то транзитные перевозки будут возобновлены. Правда, казахи сами это зерно покупают и перепродают в другие страны. Этот объем довольно маргинальный, но, если мы договоримся с казахами, открывается более близкий путь в Центральную Азию и Китай. Раньше Украина туда поставляла зерно, но сейчас она вряд ли повезет зерно через Россию, — рассказал Холод.
При этом не стоит ждать, что перепроизводство пшеницы позволит снизить цены на связанные с ней продукты, уверен эксперт. Цена того же хлеба и макарон мало связана с пшеницей.
В случае перепроизводства может быть и обратное влияние на цены, уточнил Холод.
— Лишнее зерно будет «висеть» и над будущим годом. Селяне не получат доход, на который рассчитывали, чтобы провести весенние полевые работы, купить удобрения и т.д. В результате они смогут засеять меньше и будет отрицательный импульс для воспроизводства. Это означает, что цены могут вырасти, — заключил специалист.
Из-за ухудшения погоды на море, конкуренции с другими странами и других причин отмечаются задержки вывоза российской пшеницы за границу. Однако в декабре Россия может отгрузить рекордно большое количество пшеницы, сообщают СМИ.