Пять новых котельных запустят в подмосковном Серпухове к маю

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Пять новых котельных построили в Серпухове — одна уже открыта и еще четыре запустят в период до мая. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первая открытая котельная заменила собой старую, построенную еще тридцать лет назад. Она улучшит отопление для двух тысяч жителей и социальных объектов.

Воробьев отметил, что последняя зима показала, что во многих округах Московской области котельные сильно устарели. Поэтому в регионе запланирована масштабная модернизация объектов ЖКХ. До 2028 года качество отопления улучшат для более чем 3,2 миллиона жителей. На проведение необходимых работ выделено 320 миллиардов рублей.

Сообщается, что на объектах устанавливают новое оборудование российского производства, передает «360».

Также в нынешнем году в городском округе Подольск запланированы работы по повышению качества теплоснабжения. Здесь планируется отремонтировать пятнадцать котельных, передает РИАМО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов пристально следить за исполнением соглашений по модернизации тепловых сетей и котельных.