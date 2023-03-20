Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией

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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, заявил, что его визит придаст новый импульс развитию отношений с Россией.

— Уверен, что мой визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией, — сказал он.

Кроме того, китайский лидер выразил искренние слова приветствия, а также наилучшие пожелания правительству РФ и россиянам по приезде в Москву, сообщает РИА Новости.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию. Самолет главы Китая приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2» около 12:59 по московскому времени. На переговорах в Москве президент РФ и председатель КНР обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет.

Борт лидера КНР находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За самолетом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн несколько сотен тысяч человек.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.