Миколог Вишневский рассказал, какие грибы можно найти в подмосковных лесах весной

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В этом году грибной сезон в подмосковных лесах начался почти на месяц раньше обычного. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Первой в лесах Московской области появилась саркосцифа австрийская. По словам эксперта, она отличается от своих собратьев формой пиалы и ало-красным цветом внутри и белым снаружи. Также в лесах можно найти строчок гигантский и обыкновенный, вешенку. Строчки чаще всего растут в березовых лесах, сообщает «Радио 1».

По прогнозам Вишневского, в этом году может наблюдаться две или три волны гигантского строчка. Это связано с ранним началом грибного сезона. А уже в мае можно будет найти в лесах первые маслята, подберезовики, опята.

Вишневский добавил, что весенние грибы растут по всему Подмосковью. Эксперт порекомендовал для охоты за весенними грибами московские лесопарки Лосиный остров и Битцевский лес, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких — в материале «Вечерней Москвы».