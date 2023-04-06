Какие грибы нельзя собирать в Москве и области

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В России за незаконный сбор или уничтожение краснокнижных грибов может грозить тюремное заключение. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс внесли представители Госдумы. Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам миколога и кандидата биологических наук Михаила Вишневского, перечислить полностью список грибов, которые включены в Красную книгу, сложно, так как в целом в РФ насчитывается не менее 25 видов эукариотических организмов.

— В целом же среди редких видов в столичном регионе выделяют белый подосиновик, веселку обыкновенную, гриб баран, белый подосиновик, сапротроф, сыроежку золотистую и некоторые иные виды, — рассказал Вишневский.

Также к особым видам грибов, которые встречаются в Москве и области, по словам миколога, относятся: трутовик разветвленный, спарассис курчавый, гиропорус синеющий, дубовик оливково-бурый и боровик укореняющийся.

За незаконный сбор, оборот или уничтожение краснокнижных грибов и растений предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В тех случаях, когда для совершения преступления использовались публикации в СМИ, служебное положение или материалы в интернете, то нарушителю грозит до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

По новой статье максимальное наказание предусмотрено за незаконный сбор или уничтожение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ или интернета. В таком случае нарушителям может грозить до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей, отмечается на сайте Госдумы.