Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Тимощенко перечислила простые правила для помощи иммунитету весной

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Тимощенко перечислила простые правила для помощи иммунитету весной
Фото: Unsplash

Весной иммунитет человека особенно нуждается в поддержке. Что поможет поддержать иммунитет в столь непростое время, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо принимать витамин D. Для взрослых для профилактики дефицита витамина D рекомендован прием 800–1000 МЕ.

Важно обеспечить полноценный сон. Спать нужно 7-9 часов. Для более быстрого засыпания необходимо плотно занавешивать окна.

Не стоит забывать про физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. В рационе питания должны преобладать свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые крупы, передает Life.ru.

В свою очередь эксперт по производству травяных напитков Илья Пуйда назвал напитки, которые помогут укрепить иммунитет. Такие травы, как родиола розовая, улучшают иммунитет, настроение, повышают работоспособность, а также уменьшают усталость, передает Nation news.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

Здоровье Врачи Иммунитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте