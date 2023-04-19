Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты Роскачества разъяснили правила парковки возле дома

Евгений Силаев
Общество
Эксперты Роскачества разъяснили правила парковки возле дома
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Старые дома редко оборудованы парковками, однако и в новых зданиях автомобилисты могут столкнуться со сложностями. Как правильно поставить свой автомобиль и куда жаловаться на нарушение правил, рассказали эксперты Роскачества.

Согласно закону, жильцы дома могут оставлять автомобиль во дворе на продолжительное время. В то же время гости могут парковаться там лишь временно.

В современных домах, оборудованных парковкой, оставить свое транспортное средство могут все собственники жилья. По поводу постоянного места необходимо договариваться отдельно. Сделать это можно, например, на собрании жильцов.

В старых домах автомобилисты обычно паркуются во дворе. Закон позволяет установить шлагбаум и другие ограничения для посторонних, однако подобные меры должны поддержать минимум две трети собственников, передает сайт Роскачества.

В случае нарушения правил парковки (например, оставлении автомобиля на газоне или детской площадке), необходимо вызывать сотрудника ГИБДД. При подтверждении факта нарушений водителю будет выписан штраф. В противном случае накажут уже обратившегося, но за ложный вызов.

Жилье Роскачество Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте