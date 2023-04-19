Эксперты Роскачества разъяснили правила парковки возле дома

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Старые дома редко оборудованы парковками, однако и в новых зданиях автомобилисты могут столкнуться со сложностями. Как правильно поставить свой автомобиль и куда жаловаться на нарушение правил, рассказали эксперты Роскачества.

Согласно закону, жильцы дома могут оставлять автомобиль во дворе на продолжительное время. В то же время гости могут парковаться там лишь временно.

В современных домах, оборудованных парковкой, оставить свое транспортное средство могут все собственники жилья. По поводу постоянного места необходимо договариваться отдельно. Сделать это можно, например, на собрании жильцов.

В старых домах автомобилисты обычно паркуются во дворе. Закон позволяет установить шлагбаум и другие ограничения для посторонних, однако подобные меры должны поддержать минимум две трети собственников, передает сайт Роскачества.

В случае нарушения правил парковки (например, оставлении автомобиля на газоне или детской площадке), необходимо вызывать сотрудника ГИБДД. При подтверждении факта нарушений водителю будет выписан штраф. В противном случае накажут уже обратившегося, но за ложный вызов.