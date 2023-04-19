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Ефимов: Оборот столичных производителей пищевой продукции вырос на 22,6 процента

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Оборот столичных производителей пищевой продукции вырос на 22,6 процента
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В январе–феврале 2023 года оборот столичных производителей пищевой продукции вырос на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Оборот компаний из данной сферы за первые два месяца этого года увеличился на 22,6 процента в номинальном выражении — до 94,6 миллиарда рублей. Около 28 процентов от общего объема обеспечили предприятия, занятые переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции, — 26,3 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

Свыше 13 процентов — почти 12,5 миллиарда рублей — заработали производители молочной продукции. При этом оборот изготовителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за аналогичный период превысил 12,4 миллиарда рублей, подчеркнул Ефимов.

На фоне ухода зарубежных компаний из России столичные предприятия нарастили объемы производства, заполняя освободившиеся рынки. В частности, за прошедший год доля столичных компаний в обороте обрабатывающей отрасли выросла на 0,6 процента.

По данным городского департамента экономической политики и развития, в январе–феврале 2023 года лучше всего проявили себя компании, занимающиеся производством кормов для животных. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их выручка в номинальном выражении выросла почти в 3,7 раза.

В январе–феврале текущего года столичные компании произвели на 8,2 процента больше напитков, чем за аналогичный период прошлого года. Их изготовлением занимаются 15 компаний, где трудится более четырех тысяч человек.

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