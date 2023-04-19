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Ученые из Новосибирска разработали зарядную станцию для электромобилей

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые из Новосибирска разработали зарядную станцию для электромобилей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Зарядные станции для электромобилей, способные заменить иностранные аналоги, разработали в Новосибирске. Их можно подключать как к источнику переменного тока, так и к сети постоянного тока.

В настоящее время новую зарядную станцию тестируют в лаборатории. В дальнейшем предстоит этап испытаний и сертификации.

Сообщается, что станция обеспечивает заряд электромобиля на 80 процентов всего за полчаса, передает МИР 24.

Станция была создана учеными из Новосибирска на основе комплектующих отечественного производства. Заряжать она сможет практически любой электромобиль — японский, европейский или китайский.

В начале апреля стало известно, что «Москвич» поставит две тысячи электромобилей для работы в такси и каршеринге столицы. Этот контракт является крупнейшим в мире договором о поставке электрокаров для такси, передает издание argumenti.ru.

Столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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