Сергей Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2022 году мы создали межотраслевой кластер отечественного электромобилестроения. Он уже объединил больше 40 научно-исследовательских и производственных предприятий, — сказал он.

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Предприятия кластера, отметил Собянин, разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

Мэр также рассказал о компании Clean Power, которая производит аккумуляторные батареи. Так, в 2022 году предприятие выпустило их в три раза больше, чем в предыдущем, написал Собянин в Telegram-канале.

Собянин также сообщал, что все городские столичные службы будут постепенно переведены на электромобили. Так, 80 процентов пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом.

Президент России Владимир Путин высоко оценил проделанную Сергеем Собяниным работу по реализации проектов развития столицы и поблагодарил его за внесенный вклад.