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Собянин пообещал перевести все городские службы столицы на электромобили

Юлия Курганова
Город
Собянин пообещал перевести все городские службы столицы на электромобили
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Все городские столичные службы будут постепенно переведены на электромобили, 80 процентов пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 80 процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются еще автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведем все службы города на электромобили, — рассказал он в интервью изданию «АиФ».

Собянин добавил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в городе перешли на электрическую тягу. По его словам, электричества в столице на это хватит.

— В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема, — сказал Собянин.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил проделанную мэром Москвы Сергеем Собяниным работу по реализации проектов развития столицы и поблагодарил его за внесенный вклад. В процессе разговора Собянин рассказал Путину, что на сегодняшний день в столице реализуются проекты промышленного комплекса в Рудневе, фармацевтического кластера в Зеленограде и производства электромобилей.

Электромобили Москва Сергей Собянин
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