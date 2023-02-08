Собянин пообещал перевести все городские службы столицы на электромобили
Все городские столичные службы будут постепенно переведены на электромобили, 80 процентов пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— 80 процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются еще автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведем все службы города на электромобили, — рассказал он в интервью изданию «АиФ».
Собянин добавил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в городе перешли на электрическую тягу. По его словам, электричества в столице на это хватит.
— В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема, — сказал Собянин.
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил проделанную мэром Москвы Сергеем Собяниным работу по реализации проектов развития столицы и поблагодарил его за внесенный вклад. В процессе разговора Собянин рассказал Путину, что на сегодняшний день в столице реализуются проекты промышленного комплекса в Рудневе, фармацевтического кластера в Зеленограде и производства электромобилей.