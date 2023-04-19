Предмет, похожий на гранату, обнаружили в подъезде дома на Новозаводской улице

Фото: shutterstock

Москва, Новозаводская улица, 13 Карта всех событий

Предмет, похожий на гранату, обнаружили в подъезде жилого дома на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 19 апреля.

По информации собеседника «ВМ», подозрительный объект обнаружил дворник за электрощитком на первом этаже подъезда жилого дома по адресу Новозаводская улица, дом № 13. Предмет похож на гранату Ф-1.

В пресс-службе МЧС подтвердили выезд по заявке. Сотрудники ведомства были вызваны в помощь полиции и пока остаются на месте происшествия.

Похожая история произошла на улице Генерала Дорохова. Место происшествия оцепили. После проверки оказалось, что подозрительный предмет оказался муляжом.