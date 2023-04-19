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Собянин: Парк «Яуза» станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Лейла Алиева
Город
Собянин: Парк «Яуза» станет самым большим по протяженности городским парком в Европе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, река Жужа Карта всех событий

В столице продолжается благоустройство парков и зеленых территорий города. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2016 года создаем в СВАО парк «Яуза» — он будет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зеленые территории, — отметил он.

В этом году также приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года. Помимо этого, на данный момент идет обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Около станции метро «Зябликово» появятся спортивная зона и площадки для детей и выгула собак. К концу лета территорию поймы реки Жужи в районе Нагатино-Садовники также озеленят, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы. По словам мэра, за это время специалисты приведут в порядок улицы города, дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов.

Благоустройство Москва Сергей Собянин Парки
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