Собянин: Парк «Яуза» станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, река Жужа Карта всех событий

В столице продолжается благоустройство парков и зеленых территорий города. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2016 года создаем в СВАО парк «Яуза» — он будет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зеленые территории, — отметил он.

В этом году также приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года. Помимо этого, на данный момент идет обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Около станции метро «Зябликово» появятся спортивная зона и площадки для детей и выгула собак. К концу лета территорию поймы реки Жужи в районе Нагатино-Садовники также озеленят, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы. По словам мэра, за это время специалисты приведут в порядок улицы города, дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов.