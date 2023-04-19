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Москвичи выберут детские рисунки, которые украсят лимитированные карты «Тройка»

Никита Худяков
Город
Москвичи выберут детские рисунки, которые украсят лимитированные карты «Тройка»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» москвичам предлагают выбрать детские рисунки, которые украсят лимитированную серию карт «Тройка». Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— К Международному дню защиты детей мы вместе с проектом «Активный гражданин» запустили конкурс детских рисунков на тему «Метро». Мы рады, что к нему присоединилось большое количество участников. В проекте «Активный гражданин» можно проголосовать за понравившийся рисунок, работы победителей разместим на сувенирной продукции метрополитена и картах «Тройка», — сказал он.

Юные москвичи могли прислать свои рисунки с 14 марта до 12 апреля. В общей сумме поступило 218 работ. Отмечается, что жюри выбрало по десять конкурсантов в каждой возрастной группе: дети от семи до десяти лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 18 лет. Пользователи смогут выбрать по одному рисунку в каждой категории. Работы победителей появятся на тематических картах «Тройка», а авторы получат транспортную карту со своим рисунком в подарок, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля стало известно, что Дептранс выпустил продолжение коллекции брелоков «Тройка» с изображением животных из Красной книги России. Приобрести брелоки можно на сайте магазина столичного метро, а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» или на стойках «Живое общение». Они представлены в четырех уникальных дизайнах — с орланом, моржом, оленем и каланом.

Карта «Тройка» Активный гражданин Дети
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