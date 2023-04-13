Дептранс выпустил продолжение коллекции брелоков «Тройка» с редкими видами животных

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дептранс выпустил продолжение коллекции брелоков «Тройка» с изображением животных из Красной книги России, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Совместно с Минприроды России мы уже выпускали тематические карты «Тройка» и брелоки с изображением редких видов животных. Сегодня в продажу поступила вторая часть брелоков с животными из Красной книги, — сказал он.

Приобрести брелоки можно на сайте магазина столичного метро, а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» или на стойках «Живое общение». Они представлены в четырех уникальных дизайнах — с орланом, моржом, оленем и каланом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

2 февраля в продажу уже поступали лимитированные брелоки «Тройка» с изображениями редких видов животных. Тогда дизайн посвятили белому медведю, лошади Пржевальского, леопарду и дзерену. Общий тираж составил 2,5 тысячи экземпляров.

В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.