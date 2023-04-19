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Эксперт Малухин рассказал, изменятся ли коммунальные тарифы в Петербурге в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Малухин рассказал, изменятся ли коммунальные тарифы в Петербурге в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В текущем году тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге не будут меняться. Об этом рассказал председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Алексей Малухин.

По его словам, тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать девятнадцать месяцев — до 1 июля 2024 года. Их пересмотр или индексация до истечения этого срока не планируются. Это тарифы на горячую и холодную воду, газ, теплоснабжение и электричество.

Малухин пояснил, что рост тарифов связан с необходимостью сохранить баланс интересов потребителей и производителей. Первые должны иметь возможность оплатить коммунальные услуги, а вторые — обеспечить надежную эксплуатацию оборудования. Также имеют значение показатели инфляции, передает газета «Петербургский дневник».

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов могут повысить в Северной столице. Как пояснил глава городского жилищного комитета Олег Зотов, установленных в настоящее время сумм недостаточно для реализации поставленных планов, передает издание «Невские новости».

Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества объяснили изменения, которые произошли в области жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году.

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