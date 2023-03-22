Эксперты Роскачества прокомментировали изменения в сфере ЖКХ в 2023 году

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Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества прокомментировали изменения, которые произошли в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2023 году.

Рост тарифов, как уточняется, номинально таковым не является. Это перерасчет платы за общедомовые нужды 2022 года.

Его необходимость вызвана тем, что ранее жильцы оплачивали счета двумя способами: по фактическому потреблению на счетчиках или по равномерному распределению стоимости услуг на весь год.

В случае если у дома совпали фактические показатели, единовременная плата не изменится, а в некоторых зданиях и вовсе уменьшиться, передает сайт Роскачества.

Внедрена и новая системы расчета оплаты за общедомовое имущество. Показатели снимаются по общему прибору учета.

Собственники жилья могут узнать, есть ли такой в их доме. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) или найти здание в поиске по адресу в ГИС ЖКХ.

Плата за общедомовые нужды (ОДН) будет прозрачной, если жильцы будут своевременно сообщать показания счетчиков и платить по ним. ОДН рассчитывается по формуле: общие показания дома минус индивидуальные показания всех жильцов.

При этом УК больше не станет оплачивать ОДН собственников сверх норматива. Перерасчет можно делать несколько раз в год. Жильцы могут выбрать периодичность голосованием, после чего подать соответствующее заявление в УК.

Заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что собственники должны оплачивать услуги ЖКХ до 10-го числа месяца, который следует за отчетным. В противном случае возникает задолженность.

Если в доме нет счетчиков ОДН (например, дом ветхий, аварийный, готовится к сносу), то УК будет применять метод аналогов. Для расчета будут применять траты счетчиков в домах с теми же или близкими к нему характеристиками.

С марта 2023 года порядок и сроки подписания акта приемки работ по капитальному ремонту должны утверждать региональные власти. Документ по итогам выполненных работ должны будут подписать представитель органа местного самоуправления и лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений дома.

Кроме того, теперь регионы самостоятельно будут утверждать перечни работ и услуг, которые относятся к капитальному ремонту.

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию. Документы, как подчеркивается, нужно тщательно проверять.