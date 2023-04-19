Тело пропавшей трехлетней девочки в Балашихе нашли на козырьке дома

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Тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки обнаружили на козырьке дома. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, тело ребенка нашли в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда. У девочки также были обнаружены травмы, характерные при падении с высоты.

Согласно предварительным данным, девочка могла выпасть из окна вместе с матерью. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова подтвердила «ВМ» данную информацию.

Во вторник, 18 апреля, на козырьке подъезда многоэтажки в Балашихе было обнаружено тело женщины. После трагической смерти молодой матери, приехавшей в Подмосковье из Луганска, пропала ее трехлетняя дочь, девочку сутки искали волонтеры и правоохранители. Что известно о причинах и обстоятельствах гибели женщины и пропаже ее дочери — в материале «Вечерней Москвы».