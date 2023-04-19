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Суицид или преступление: что известно о гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе

Степан Жирнов

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Суицид или преступление: что известно о гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе
Фото: Pixabay
Московская область, Балашиха, Заречная улица, 15 Карта всех событий

Во вторник, 18 апреля, на козырьке подъезда многоэтажки в Балашихе было обнаружено тело женщины. После трагической смерти молодой матери, приехавшей в Подмосковье из Луганска, пропала ее трехлетняя дочь. Местные жители развернули активные поиски. Через сутки тело ребенка нашли также на козырьке подъезда. Что известно о причинах и обстоятельствах гибели женщины и пропажи ее дочери — в материале «Вечерней Москвы».

Поиски ребенка

Тело женщины нашли на козырьке дома № 15 на Заречной улице в Балашихе ранним утром 18 апреля. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной информации, женщина свела счеты с жизнью. Она была в уличной одежде, но без обуви. После просмотра камер внешнего видеонаблюдения стало понятно, что последний раз домой она заходила в другой одежде. В день смерти женщины с ней в подъезд зашла малолетняя дочка. Обратно через дверь подъезда девочка не выходила.

Прибывшие на место случившегося полицейские поднялись в квартиру и обнаружили, что трехлетняя малышка пропала. Стражи правопорядка осмотрели помещение, подъезд и дом — от чердака до подвалов и шахт лифтов и мусоропровода, однако следов ребенка не обнаружили.

В связи с этим были организованы масштабные поиски малышки. Территорию прочесали кинологи с собаками, ближайший водоем должны были обыскать водолазы. Помимо сотрудников различных ведомств, ребенка искали около ста волонтеров. И не только в районе дома, но и в соседних регионах.

Суицид или преступление: что известно о гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Полицейские связались с родственниками погибшей. Как сообщил Telegram-канал Shot, после известий о трагедии папа и бабушка ребенка выехали из Луганска в Подмосковье.

Утром 19 апреля тело девочки обнаружили в нише под плитой балкона над козырьком подъезда, где погибла мать. Предположительно, сначала женщина сбросила с высоты ребенка, после чего свела счеты с жизнью.

Страдала посттравматическим расстройством

По словам сестры погибшей, женщина совсем недавно приехала из Луганска и страдала посттравматическим расстройством. Родственница считает, что это могло привести к такому исходу событий. При этом женщина винит в произошедшем себя, так как якобы вовремя не оказала родственнице психологическую помощь.

Подобное поведение вызвало у правоохранителей подозрения, в связи с чем с сестрой погибшей активно работают полицейские.

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на местных жителей, версия с самоубийством и у соседей вызывает подозрение, так как в квартире погибшей на плите стоял готовый суп.

В деталях произошедшего теперь будут разбираться правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

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