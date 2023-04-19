Дом на 194 квартиры по реновации построят в Южнопортовом районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Петра Романова Карта всех событий

В Южнопортовом районе по программе реновации возведут дом на 194 квартиры. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На улице Героя Советского Союза Петра Романова построят трехсекционный дом на 194 квартиры. Здание возведут для жителей ветхих пятиэтажек, расположенных на территории района. Общая площадь объекта составит 19,8 тысячи квадратных метров, — сказал он.

В здании будет находиться 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Входы в здание оборудуют системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны и цветники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 156 квартир построят на Заречной улице. Там появятся 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры.