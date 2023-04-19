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Серийный домушник вынес из квартир в Подмосковье имущество на 250 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Серийный домушник вынес из квартир в Подмосковье имущество на 250 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Подольск, Юбилейная улица Карта всех событий

В Подмосковье мужчина украл из двух квартир деньги, украшения и алкоголь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 19 апреля.

По ее словам, поймали злоумышленника после совершения кражи в городе Подольск. Мужчина отжал стамеской оконную раму квартиры на первом этаже дома на Юбилейной улице. Из помещения преступник вынес ювелирные украшения и деньги, а также бутылку дорогого алкоголя.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские задержали подозреваемого по месту временного проживания в городе Подольск. Им оказался 27-летний житель Волгограда.

Мужчина сообщил, что краденные украшения сдал в скупку в Серпухове, а деньги потратил. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к еще одной краже. Злоумышленник проник в квартиру жилого дома на улице Маштакова, откуда похитил деньги и драгоценности. Суммарно преступник нанес ущерб на сумму около 250 тысяч рублей.

Фигуранта заключили под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Другая кража произошла в подмосковной Балашихе. Злоумышленник разбил окно машины и украл из нее магнитолу и набор инструментов.

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