Мужчина в Подмосковье разбил стекло машины и украл из нее магнитолу и инструменты

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Балашиха, улица Лукино Карта всех событий

В Подмосковье мужчина разбил стекло автомобиля и похитил из него магнитолу и набор инструментов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, преступление произошло в Балашихе на улице Лукино. Сумма нанесенного ущерба составила 20 тысяч рублей. 30-летняя хозяйка иномарки обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла на северо-западе Москвы. Группа злоумышленников украли у пенсионерки более трех миллионов рублей.

Еще одно преступление произошло в Подмосковье. В селе под Дмитровым мужчина залез в храм и украл деньги из церковной лавки. Там же он нашел кагор, после распития которого уснул прямо у алтаря.