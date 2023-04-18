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Мужчина в Подмосковье разбил стекло машины и украл из нее магнитолу и инструменты

Степан Жирнов
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Мужчина в Подмосковье разбил стекло машины и украл из нее магнитолу и инструменты
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Балашиха, улица Лукино Карта всех событий

В Подмосковье мужчина разбил стекло автомобиля и похитил из него магнитолу и набор инструментов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, преступление произошло в Балашихе на улице Лукино. Сумма нанесенного ущерба составила 20 тысяч рублей. 30-летняя хозяйка иномарки обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла на северо-западе Москвы. Группа злоумышленников украли у пенсионерки более трех миллионов рублей.

Еще одно преступление произошло в Подмосковье. В селе под Дмитровым мужчина залез в храм и украл деньги из церковной лавки. Там же он нашел кагор, после распития которого уснул прямо у алтаря.

Подмосковье Балашиха Московская область Полиция МВД
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