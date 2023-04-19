Андрей Бочкарев: Свыше 800 участников программы реновации начнут переселение до конца апреля

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До конца апреля в четырех округах столицы начнется переселение свыше 800 участников программы реновации в новые дома. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До конца апреля к переселению приступят еще более 800 москвичей. Им будут предложены современные квартиры с улучшенной отделкой в переданных под заселение новостройках, — сказал он.

По словам заммэра, новостройки расположатся в шести районах четырех округов: ЮВАО, ЗАО, ВАО и ЮЗАО. Отмечается, что наибольшее количество новоселов будет на юго-востоке столицы — около 500 человек.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что под заселение в столице передано 228 новостроек, в них переселено свыше 94 тысяч людей.

Более двухсот старых домов снесли в столице с начала программы реновации. На месте ветхого жилья появились 65 новых современных зданий. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин назвал округа, в которых располагается больше всего новостроек по программе реновации. Лидером стал запад столицы: на его территориях построили 13 зданий.