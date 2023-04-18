Андрей Бочкарев: 65 новостроек возводится на месте снесенного ветхого жилья в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более двухсот старых домов снесли в столице с начала программы реновации. На месте ветхого жилья появились 65 новых современных зданий. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новостройки для переселения по программе реновации располагаются в десяти столичных округах.

— Общая площадь квартир нового жилья составляет почти миллион квадратных метров. Этот ресурс позволяет переселить ориентировочно 35 тысяч жителей, — рассказал Андрей Бочкарев.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин назвал округа, в которых располагается больше всего новостроек по программе реновации. Лидером стал запад столицы: на его территориях построили 13 зданий. Еще 11 домов построены на востоке, а на юго-востоке и севере — по девять объектов.

Около миллиона квадратных метров реновационного жилья возводят и планируют на юго-востоке столицы — в проектировании 629 тысяч квадратных метров домов, а на стадии стройки уже 370,4 тысячи «квадратов», сообщил Андрей Бочкарев.