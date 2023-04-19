Чем опасен новый штамм коронавируса «арктур»

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В России выявлены первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам Кондрахина, спустя несколько лет после обнаружения первого очага коронавирусной инфекции в китайском Ухане вирус стал менее опасен для здоровья людей.

— Очевидно, «арктур» — очередная мутация коронавируса, который меняется и приспосабливается, — говорит собеседник «ВМ». — Последние штаммы коронавируса приобрели некий положительный тренд: они протекают легче без тяжелых осложнений, характерных для уханьского варианта инфекции.

По мнению эксперта, «арктур» и последующие подварианты коронавируса будут приспосабливаться к организму человека, чтобы не наносить ему фатальный вред и иметь возможность размножаться. О таком сценарии неоднократно говорили многие вирусологи и иммунологи.

При этом, как отмечает Кондрахин, коронавирус не стал сезонной инфекцией: новые штаммы появляются независимо от времен года. Но есть и положительное наблюдение: иммунитет сейчас гораздо лучше справляется с коронавирусом, чем несколько лет назад. А со временем COVID-19 окончательно станет обыкновенным заболеванием, которое просто циркулирует в человеческой популяции, не нанося ей серьезного ущерба.

— Преодоление иммунного ответа в случае с «арктуром» будет более спокойным, — полагает врач. — Бояться повторения сценария 2020 года не стоит. Многие переболели, и не по одному разу. Люди, которые не болели, но были привиты, тоже имеют антитела. А кто-то не прививался, но встретился с вирусом, иммунная система отработала, и он не заболел. В любом случае общий уровень антител в мире повысился.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о выявлении первых случаев заражения субвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур») в России. По данным ведомства, ранее штамм был найден в Индии. Информацию о его распространении уже передали в российские регионы. При этом в ведомстве подчеркнули, что в стране не планируют вводить новые ограничения из-за появления нового штамма COVID-19.