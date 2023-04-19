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Вирусолог Чепурнов оценил опасность штамма COVID-19 «арктур»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Чепурнов оценил опасность штамма COVID-19 «арктур»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил опасность нового штамма коронавируса «арктур».

По словам эксперта, новый штамм коронавируса на 20 процентов заразнее предыдущих вариантов, но его патогенность пока не отличается от предыдущих вариантов вируса.

Чепурнов добавил, что у коронавируса эволюция идет в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Новый штамм в настоящее время стремительно захватывает Индию, ворвался в США и несколько других стран. В России также возможен небольшой подъем заболеваемости, но этот штамм не должен вызывать серьезные осложнения, передает НСН.

В России выявлены первые случаи заболевания вариантом COVID-19 «арктур», который ранее был обнаружен в Индии. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора, передает Царьград.

Чем опасен новый штамм коронавируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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