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Козловский подал в суд на Бородина по делу о защите чести и достоинства

Степан Жирнов
Происшествия
Козловский подал в суд на Бородина по делу о защите чести и достоинства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом свидетельствует запись в базе данных Пресненского районного суда.

Согласно карточке, заявление зарегистрировано 17 апреля. Дело идентифицировали по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Козловский подал в суд на Бородина по делу о защите чести и достоинства Фото: Скриншот: mos-gorsud.ru

Известно, что именно из-за обращения Бородина Генеральная прокуратура собиралась проверить действия актера на предмет дискредитации армии РФ.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной.

Вскоре после этого Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США.

В ответ на это актер заявил, что у него нет второго гражданства, а в Соединенных Штатах живет только его дочь. Козловский также напомнил, что он часто участвует в благотворительных концертах, а работает только в России. Артист также заявил, что доносы, ненависть к другим и «охота на ведьм» не имеют никакого отношения к патриотизму.

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