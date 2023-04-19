МВД не будет штрафовать за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» разместят на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности, — сказала она.

Согласно ПДД, водитель не имеет права управлять транспортным средством, если снижен уровень обзорности с водительского места: в таком случае наклейки и предметы могут стать помехой, а водители могут быть привлечены к ответственности.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что изображения рекомендуется размещать на заднем и боковых задних стеклах, передает МВД Медиа.

В этом году организаторы предложили отпраздновать День Победы и провести шествие в гибридном формате. Например, россияне до 30 апреля могут отправить фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на сайт «Бессмертного полка». Снимки покажут на главных телеканалах страны.

Кроме того, в настоящее время определяются точки в Москве, куда можно будет принести портреты героев и разместить их наряду с другими. Также россиянам предложили разместить фотографии героев на окнах автомобилей, напечатать их на футболках, сменить аватары в социальных сетях.